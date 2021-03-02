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İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valiliği, kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.'' ifadelerini kullandı.


 

Etiketler sokağa çıkma kısıtlaması istanbul
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