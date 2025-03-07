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İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları ile ilgili genelge

İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları ile ilgili genelge
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İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede, belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanması istenildi.

İstanbul Valiliği tarafından belediyelere gönderilen genelgede, insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla, hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler yapan, 7527 sayılı Kanun 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 'Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları'nın belirlendiği belirtildi.

Genelgede; sahipsiz hayvanlar, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin Yerel Yönetimler tarafından ivedilikle alınması istendi.

Belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesi gerektiği de vurgulandı. (DHA)

 

DHA

Etiketler sokak hayvanı istanbul valiliği valilik sokak hayvanları genelgesi
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