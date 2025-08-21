  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Valiliği'nden ''sokak hayvanlarını toplayın'' kararı!

İstanbul Valiliği'nden ''sokak köpeklerini toplayın'' kararı

İstanbul Valiliği'nden ''sokak köpeklerini toplayın'' kararı
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, artan şikayetler sonrasında, bazı ilçelerde sürü halinde dolaştığı tespit edilen sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına karar verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasının bulunduğu ve ilgili yerlere gönderilen yazıda "Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilininbitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

 

DHA

text-ad
Etiketler sokak köpekleri sokak köpeği sokak hayvanları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı Tepkiler çığ oldu... Türk Bayrağı'nda direk dansı rezaleti! Tepkiler çığ oldu... Türk Bayrağı'nda direk dansı rezaleti! Sadece 3 ayda tam 16 kilo birden veren Zara kilo vermek isteyenleri bu fotoğrafla uyardı Sadece 3 ayda tam 16 kilo birden veren Zara kilo vermek isteyenleri bu fotoğrafla uyardı Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Süper Lig'e geri döndü Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Süper Lig'e geri döndü Semt pazarı savaş alanına döndü: Döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar! Semt pazarı savaş alanına döndü: Döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar! Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Marmara Denizi'nde yolcu gemisinden bir yolcu denize düştü! Marmara Denizi'nde yolcu gemisinden bir yolcu denize düştü! İstanbul'da SMA ve DMD yardım stantları yasaklandı! İstanbul'da SMA ve DMD yardım stantları yasaklandı! Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı!
Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu ''Karadeniz'in vampiri'' geri döndü: Kafanızı nereye çevirirseniz oradalar! ''Karadeniz'in vampiri'' geri döndü: Kafanızı nereye çevirirseniz oradalar! Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Hastanede boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı! Hastanede boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı! Bazı illerimizde sağanak yağışlar beklenirken hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlıyor! Bazı illerimizde sağanak yağışlar beklenirken hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlıyor! Özel: ''Gençler evde otururken, Erdoğan seni orada oturtmayacağız!'' Özel: ''Gençler evde otururken, Erdoğan seni orada oturtmayacağız!''