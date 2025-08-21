İstanbul Valiliği'nden ''sokak köpeklerini toplayın'' kararı

İstanbul Valiliği, artan şikayetler sonrasında, bazı ilçelerde sürü halinde dolaştığı tespit edilen sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına karar verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasının bulunduğu ve ilgili yerlere gönderilen yazıda "Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilininbitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA