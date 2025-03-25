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İstanbul Valiliği'nden toplu ulaşıma yeni kısıtlama

İstanbul Valiliği'nden toplu ulaşıma yeni kısıtlama
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasıyapılan eylemlere ilişkin yeni toplu ulaşım kısıtlaması yapıldı.

Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir'' açıklamasını yaptı. 

Etiketler metro metro istanbul toplu ulaşım ulaşım istanbul istanbul valiliği
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