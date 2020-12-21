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  3. 21 Aralık 2020 17:39

İstanbul Valisi açıkladı: İşte vaka sayısının en hızlı düştüğü 3 ilçe

İstanbul'da kısıtlamalarla birlikte vaka sayısının yüzde 40 oranında azaldığı bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, en hızlı düşüş yaşanan ilçelerin Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi açıkladı: İşte vaka sayısının en hızlı düştüğü 3 ilçe
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da pozitif vakaların geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığını, en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçenin Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu açıkladı.

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlendi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a ait bazı verileri açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında '18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.  Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar' ifadeleri yer aldı.

İstanbul'un koronavirüs haritası değişti! İşte ilçe ilçe son durumİstanbul'un koronavirüs haritası değişti! İşte ilçe ilçe son durum

 

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