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İstanbul Valisi Gül: ''Keşke dememek için dikkatli olun''

İstanbul Valisi Gül: ''Keşke dememek için dikkatli olun''
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençleri siyasal ve sosyal grupların etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Gençlere “keşke dememek için dikkatli olun” mesajı verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gençlere yönelik uyarılarda bulundu. Gül, paylaşımında “Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun” ifadelerini kullanarak, bu tür yapıların gençleri kendi çıkarları için kullanmak isteyebileceğini belirtti.

Açıklamasında, “Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur” diyen Gül, gençlere “keşke dememek için dikkatli olun” çağrısında bulundu.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için protesto eylemleri sürerken İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin düzenlediği protestolar hakkında yazan Gül, "Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz" dedi.

Gül'ün konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımının tamamı şöyle:

"Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun."

 

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Etiketler vali davut gül davut gül İstanbul valisi
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