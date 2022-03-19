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İstanbul Valisi'nden İstanbullular için ''kar'' uyarısı

İstanbul Valisi'nden İstanbullular için ''kar'' uyarısı

Sosyal medya hesabından kuvvetli kar yağışına karşı uyarıda bulunan Vali Yerlikaya, “Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” çağrısını yaptı.

Resmi Twitter hesabından kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlara, “Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” dedi.

Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerini aktaran Yerlikaya, “İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” açıklamasını yaptı.

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Etiketler istanbul kar kar yağışı vali istanbul valisi ali yerlikaya
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