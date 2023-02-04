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İstanbul vapur seferleri iptal edildi

İstanbul vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul için yapılan uyarıda ise turuncu kod verildi. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de yapılamadığı bildirildi. Eminönü’nde ise, seferler ve boğaz turu gezilerinin devam ettiği görüldü. Beşiktaş’ta da fırtınanın etkisiyle dalgalar kıyıya vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre yapılamayan seferler şöyle:   Avcılar-Bostancı,  Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy,  Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,  Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar. 

DHA

Etiketler istanbul vapur seferleri fırtına kuvvetli rüzgar
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