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İstanbul ve 24 il için kar alarmı

İstanbul ve 24 il için kar alarmı
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Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu uyarısına göre İstanbul'un yüksek bölgelerinde ve 24 ilimizde kar yağışı bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya dışında) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Yağışların Hatay, K.Maraş, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul ve 24 il için kar alarmı

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