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İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ankara'da da kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Vatan Caddesi’nde yapılacak olan kutlamalar için araç trafiğine kapatılacak yollarla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi, 30 Ağustos 2024 tarihinde Vatan Caddesi’nde yapılacaktır. 30 Ağustos Cuma günü saat 06.00’dan, program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve Gelişler, D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım, Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım ve Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçin’den) Vatan Caddesi’ne Katılım trafiğe kapatılacaktır. Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” denildi.

Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Anıtkabir ile TBMM tören alanından, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus I. TBMM Binası'na kadar olan güzergahta "Resmi Geçit Töreni" düzenlenecek.

Bu kapsamda, yarın saat 06.00'dan itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Programlar sona erene kadar İstiklal Caddesi'nin tamamı, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü, Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Sporpark Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.

Etiketler istanbul trafiğe kapatılacak yollar 30 Ağustos Zafer Bayramı
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