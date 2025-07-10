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İstanbul ve Sakarya'da 4 ilçede denize girmek yasaklandı

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Sakarya'nın Kocaeli, Kaynarca ve Karasu ilçeleri ile İstanbul'un Beykoz ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öğle saatlerinde hava şartlarının daha da kötüleşmesi üzerine Karasu ilçesi de yasak kapsamına alındı. Böylelikle Sakarya'nın üç kıyı ilçesinde de vatandaşların denize girmesi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek uyarılarda bulundu ve vatandaşlara denize girmemeleri yönünde çağrılar yaptı.

İstanbul Beykoz'da denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz mülki sınırlarında, sahillerlerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

 

İHA

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Etiketler sakarya beykoz denize girmek
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