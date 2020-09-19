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  3. 19 Eylül 2020 09:16

İstanbul'a 400 bekçi daha alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul’da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

İstanbul'a 400 bekçi daha alınacak
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İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacağı bildirildi. Başvurular yarın başlıyor.

Buna göre adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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