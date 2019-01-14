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İstanbul'a kar geliyor ! Tarih verildi
İstanbul'a kar geliyor ! Tarih verildi
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  3. 14 Ocak 2019 11:52

İstanbul'a kar geliyor ! Tarih verildi

Meteoroloji'nin havu durumu tahminlerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Salı günü ise İstanbul'da kar bekleniyor.

İstanbul'a kar geliyor ! Tarih verildi
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Marmara, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İzmir'in güneyi, Aydın kıyıları, Muğla, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da etkili olan serin hava yarın yerini karla karışık yağmura bırakacak. Sıcaklıkların en az 3-4 derece düşmesi bekleniyor. Ankara'da ise yarın başlayacak karla karışık yağmur çarşamba günü kara dönecek. Sıcaklıkların Başkent'te sıfır derecelerde seyretmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabı üzerinden 'kar ne zaman yağacak?' sorularına yanıt verdi.

İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunan Şen, salı akşamı İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Şen, '15 Ocak Salı akşamı İstanbul'a kar var. Perşembeye kalmaz. Türkiye'nin büyük bir bölümünde cuma gününe kadar kar var' ifadelerini kullandı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

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