SON DAKİKA
ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI DOLARDA SON DURUM
ENFLASYON AÇIKLANDI, OCAK 2021 KİRA ZAM ORANI DA BELLİ OLDU!
ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM
MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİNİN ZAMLARI BELLİ OLDU !
İŞTE EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2021 10:36

İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji müjdeyi verdi

Barajlardaki kuraklık alarmı endişelendirirken, meteorolojiden sevindiren haber geldi. Meteoroloji, İstanbul için yağış ve kar müjdesi verdi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji müjdeyi verdi
A+ A-

Meteoroloji, 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın İstanbul'da bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak.  Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek.

18 Ocak'ta kar geliyor

Öte yandan Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi.

İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.

7 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Çanakkale, İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur'da sağanak yağış bekleniyor.

 Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

yağış , yağmur , hava durumu , hava , meteoroloji , yaz , hava sıcaklıkları , 5 günlük hava tahminleri , hava tahmin haritaları , yaz yağmuru , 5 günlük hava tahmin haritaları , meteoroloji haritaları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM