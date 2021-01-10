İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor... Meteoroloji tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11- 17 Ocak 2021 tarihlerine ait haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarına iç ve batı kesimlerde yer yer altına inmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan tahminlere göre, İstanbul’da 15 Ocak 2021 Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre, 15 Ocak’ta en düşük hava sıcaklığı 1, en yüksek ise 6 derece olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor” denilmişti.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Sonbahar ve kış mevsimlerinin kurak geçmesinin ardından yağışlı bir haftaya girererken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği açıklandı.

Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının Marmara ile Ege’de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteorolojiden gelen kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

“Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”



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