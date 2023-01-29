İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'un Silivri ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur kar yağışına dönüştü.
Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.
Yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.
İHA
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