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  3. 27 Temmuz 2017 11:18

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nin batısında bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama uyarısı yaptı. İstanbul için akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. AKOM İstanbul için kuvvetli yağış uyarısını tekrarlayarak ani sel ve su baskınlarına dikkat uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesinin batısında, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK AKŞAM DA SÜRECEK

Yağışın başlangıç zamanı ve etkili olacağı bölgelerle ilgili olarak "bugün (27.07.2017 Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek." denildi.

MARMARA'NIN BATISINDA ÇOK ETKİLİ BAŞLAYACAK! İSTANBUL'UN BATISINA GELECEK

Gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kg) , Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’un batı çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar sırasında "ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi" olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

ULAŞIMA SİS ENGELİ 

Öte yandan İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren aksayan Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri tekrar başladı.

BİR UYARI DA EGE VE KARADENİZ'E  

 Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 38

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ilçeleri parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Az bulutlu ve açık 32

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Ajanslar

sis , boğaz , istanbul
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