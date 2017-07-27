İstanbul'a sis çöktü ! Bazı vapur seferleri iptal
İstanbul'a sis çöktü ! Bazı vapur seferleri iptal
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  3. 27 Temmuz 2017 07:27

İstanbul'a sis çöktü ! Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'a sis çöktü ! Bazı vapur seferleri iptal
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İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

 

Ajanslar

sis , boğaz , istanbul
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