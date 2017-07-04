İstanbul'a yeni otoyol

Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyol Projesi Odayeri-Paşaköy kesimi işi kapsamında yapılan Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu bugün trafiğe açılıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde bir açılış konuşmaı yaptı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ''Adalet Yürüyüşü''nü eleştiren Başbakan Yıldırım, ''Yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclis'tir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım'' dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Yıldırım şöyle konuştu:

''Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı yürüyüş yapıyor. 19 gündür yürüyor. Aslında bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. O da nedir? Yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı. Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem; şöyle İzmit'ten bu tarafa gelirken Kurtköy sapağından bir Yavuz Sultan Selim yoluna da gir bakalım, orayı da bir gör. 4 şerit gidiş 4 şerit geliş. Yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclis'tir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım.

Yollar millete hizmet içindir, temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet.

Bazıları diyor ki 'Bu yollar çok pahalı.' Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin yol olmasaydı? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin, onun için yürürken yolları yapanlara da 'Allah razı olsun' de... Biz yürürsek milletle yürürüz. Bizim bölücülerle, FETÖ'cülerle işimiz olmaz.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü... Laf ediyorlar. Efendim bu köprü pahalıymış, şuymuş, buymuş. Bunlar tabii hayatında bir iş yapmadıkları için, işleri güçleri yapılan şeylere çamur atmak. Biz bunlara bakmayacağız.''

YENİ OTOYOLUN ÖZELLİKLERİ

Otoyolun bu kesiminde bugünden itibaren trafik akışı sağlanacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.

Karayolunun bu kesiminde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak kapsamında tutuldu. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin alınacak.

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun yapımı, bakımı ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.



