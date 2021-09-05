İstanbul'da 1 Eylül açıklamasına polis müdahalesi: 47 gözaltı

İstanbul’da planlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Yasağa rağmen eylem yapmak isteyenlere polis müdahale etti, 47 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bakırköy'de planlanan mitingin yasaklanmasını protesto etmek için Taksim Tünel'de bir araya gelen ve Tünel'e ulaşmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Anadolu Ajansı, 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Basın açıklamasına izin verilmeyeceğinin söylenmesinin ardından Tünel'de ablukaya alınan kitleye sık sık dağılmaları yönünde anons yapıldı. Yapılacak açıklamanın Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı söylendi. Polis, aralarında Ses Şişli Şube Başkanı Abuzer Aslan'ın da olduğu iki kişiyi gözaltına aldı.

AA, akşam saatlerinde gözaltı sayısının 47 olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Birgün / Zeynep Kuray