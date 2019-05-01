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  3. 01 Mayıs 2019 07:14

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar kapatıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle ve kutlamalara kapatılan Taksim meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 
- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 
- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 
- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar 
- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası 
- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar 

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Yüce Tarla Caddesi 
- İstanbul Caddesi 
- Rauf Orbay Caddesi 

BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı 
- Beyoğlu-Mete Caddesi 
- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi 
- Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi 
- Şişli-Halaskargazi Caddesi 
- Şişli-Cumhuriyet Caddesi 
- Şişli -Ortaklar Caddesi 
- Şişli- Aytekin Kotil Caddesi 

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 
- Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 
- Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek. 
- Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. 
- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek. 
- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. 
- Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 
- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek. 
- Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek. 
- Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek. 
- Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek. 
- Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 
- Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.
-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak. 
-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.  

DHA

istanbul trafiğe kapalı yollar
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