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  3. 24 Mart 2020 16:42

İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi. .

İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
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İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.

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