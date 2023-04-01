için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da 10 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da 10 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da 10 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi
Güncelleme:

İstanbul'da düzenlene operasyonlarda cinsel içerikli ürünün yanı sıra kaçak kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen ilaçları satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Fatih, Pendik, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda takibe alınan 4 farklı adrese yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken  piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen değerinde cinsel içerikli ürünler, kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları olan toplam 181 bin 598 adet ilaç ele geçirildi.

DHA

Etiketler istanbul kaçak ilaç cinsel içerikli ürün
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 Nisan haftası burç yorumları
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada
14 Mayıs'ta oy verecek seçmen için son 2 gün!
Elektrikte indirimli tarifeler belli oldu
KVKK doğruladı: Sahibinden.com'da on binlerce üyenin verileri sızdı
İstanbul’un enflasyonu açıklandı!
EYT'lilere 4 maaş ödemeleri başlıyor! İşte ödeme takvimi
Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı
Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada
Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı