İstanbul'da 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese yapılan operasyonda 106 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince , 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden ve polise mukavamet gösteren kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında belirlenen 143 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 106 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.