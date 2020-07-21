İstanbul'da 15 saatlik planlı su kesintisi

İstanbul’da Ümraniye ilçesinin bazı bölgelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Bugün saat 10.00’da başlayacak kesinti 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00’a kadar sürecek. Kesintiden Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Aşağı Dudullu, Çakmak, Tepeüstü, Altınşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Şerifali, Çamlık, Necip Fazıl, Esenşehir, Tatlısu ve Esenkent mahalleleri etkilenecek.

İSKİ Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.