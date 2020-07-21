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  3. 21 Temmuz 2020 10:39

İstanbul'da 15 saatlik planlı su kesintisi

İstanbul Ümraniye'nin bazı gölgelerinde 15 saatlik su kesintisi: İsale hattında çalışma yapılacak. Bugün saat 10.00’da başlayacak kesinti 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00’a kadar sürecek.

İstanbul'da 15 saatlik planlı su kesintisi
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İstanbul’da Ümraniye ilçesinin bazı bölgelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Bugün saat 10.00’da başlayacak kesinti 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00’a kadar sürecek. Kesintiden Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Aşağı Dudullu, Çakmak, Tepeüstü, Altınşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Şerifali, Çamlık, Necip Fazıl, Esenşehir, Tatlısu ve Esenkent mahalleleri etkilenecek.

İSKİ Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

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su kesintisi , iski , ümraniye
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