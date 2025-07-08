İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi
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İSKİ, 8 Temmuz akşam saatlerinden itibaren 3 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Temmuz Salı günü akşam saatlerinden itibaren Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Kağıthane-Beyoğlu isale hattında gerçekleştirilecek deplase bağlantı çalışması nedeniyle aşağıda belirtilen bölgelere 08 Temmuz 2025 Salı günü saat 22:00 ile 09 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13:00 arasında su verilemeyecektir." denildi.
İşte su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler:
Beyoğlu: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) Mahalleleri.
Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa, Feriköy Mahalleleri.
Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy Mahalleleri.
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