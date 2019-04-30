İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk mahalleleri bulunuyor. Gaziosmanpaşa ilçesinde, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Sultangazi ilçesinde de Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri ve Bayrampaşa İlçesi'nde Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.