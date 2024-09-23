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İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine 19 saat su verilemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi duyurusu paylaştı. Duyuruya göre, Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da saatler süren su kesintileri yaşanacak.

İSKİ'nin açıklamasına göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.

19 saat süreyle planlanan su kesintisi, 23 Eylül Pazartesi saat 10.00 ile 24 Eylül Salı 04.00 arasında sürecek.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

18 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şöyle:

"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."
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Etiketler istanbul üsküdar ümraniye beykoz su kesintisi iski
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