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İstanbul'da 21 saatlik elektrik kesintisi isyan ettirdi

İstanbul'da 21 saatlik elektrik kesintisi isyan ettirdi

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan ve tam 21 saat süren elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Şehit Cahit Gökalp Sokak çevresinde bulunan bazı binalarda, dün saat 19.00 sıralarında, iddiaya göre toplam 358 hanenin elektriği kesildi. Kesintiyle karşılaşan vatandaşlar Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'ni (BEDAŞ) arayarak bilgi almak istedi.

Yetkililer ise bölgede bir arıza olduğunu, birkaç saate yeniden elektrik verilmeye başlanacağını belirtti. Ancak dün saat 19.00 sıralarında başlayan elektrik kesintisi, arızanın giderilememesi üzerine devam etti. Yaklaşık 21 saattir devam eden kesinti nedeniyle mahalle sakinleri mağdur olduğunu belirtti. 

 "YAKLAŞIK 21 SAAT OLDU AMA HALA ÇÖZÜM YOK" 

Elektriği kesilen binalardan birinde oturan Mahmut Şenbahar, "Dün akşam saat 19.00'dan beri elektrik kesik. Aramadığımız yer kalmadı. 'Şu saatte, bu saatte gelecek' diyorlar ama hala bir çözüm yok. Yaklaşık 21 saat oldu. Sorunu kendileri de bilmiyor. BEDAŞ'ı arıyoruz. 'İlgileneceğiz' diyorlar. Yan tarafımızda elektrik var, bizde yok. Şurada yok, yan tarafındaki binada var. Evde yatalak insan var ama herhangi bir çözüm üreten yok." dedi. 

Etiketler elektrik elektrik kesintisi beşiktaş dikilitaş istanbul
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