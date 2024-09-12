İstanbul'da 2.500 yeni taksi için ihale yapılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
İBB Meclisi 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına onay verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması, oy birliğiyle kabul edildi.
Sadece uygulama üzerinden yolcu alabilecekler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti.
DHA
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