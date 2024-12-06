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İstanbul'da 28 Bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

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İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 22'ye yükselirken düzenlenen Çengel-8 adlı operasyonda 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 22'yi bulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kentte düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 'Çengel 8' adı verilen operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Bu kapsamda bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve  sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığı  belirlendi. Altı ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira değerinde sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Etiketler sahte içki sahte alkol operasyon gözaltı istanbul
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