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İstanbul'da 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi
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İstanbul'da yasadışı yollarla temin edilen Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ve takılardan oluşan 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz bir şüphelinin yasadışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Şüphelinin Eyüpsultan’da yaşadığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, tarihi eserlere müşteri arayışında olan şüpheliyi suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Elindeki tarihi eserleri satma hazırlığında olan şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda; 2 bin 950 sikke, 392 obje, 8 ok ucu, 7 yüzük, 3 küpe ile 3 kemer tokası olmak üzere toplam 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine aiRot olduğu değerlendirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

 Yakalanan M.Y. isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Etiketler istanbul tarihi eser
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