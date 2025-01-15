İstanbul'da 3 CHP'li belediye hakkında kayyum iddiası
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Gazeteci Barış Pehlivan İstanbul'da 3 CHP'li ilçe belediye başkanlığına kayyum hazırlığı olduğunu belirterek kayyum atanacağı iddia edilen bu 3 ilçe belediyesini açıkladı
Gazeteci yazar Barış Pehlivan Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu "Kayda "Geçsin" programında, İstanbul'da CHP'nin kazandığı 3 ilçe belediyesine kayyum atanacağını öne sürdü.
Pehlivan, kent uzlaşısı üzerinden bazı CHP'li belediyelerin de hedefte olduğunu belirterek, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yerine kayyum atanabileceğini açıkladı.
Pehlivan, asıl amacın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çekti.
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