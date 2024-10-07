İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü!

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada yaşanan çökme sonucu beton parçaları otomobillerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı bir binadan oluşan çökme büyük korkuya neden oldu. Meydana gelen çökmenin sonucunda binadan kopan beton parçaları 3 aracın üzerine düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Yapılan incelemede binadaki kısmi çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yaşanan olay nedeniyle bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İHA