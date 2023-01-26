İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

E-scooter izinleri iptal edilen toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.

İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıda, 3 adet firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kapsamda, toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.

Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından verilen karara uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak için e-scooter operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtirken; At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Serim Yönetim Sistemleri Yazılım firması tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle e-scooter izninin iptalini istedi.