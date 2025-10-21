  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da 3.6 milyar TL'lik operasyon: 15 kişi yakalandı!

İstanbul'da 3.6 milyar TL'lik operasyon: 15 kişi yakalandı!

İstanbul'da 3.6 milyar TL'lik operasyon: 15 kişi yakalandı!
Güncelleme:

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, toplam 3 milyar 665 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bir internet sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL para gönderildiği de soruşturma kapsamında belirlendi. Konu ile ilgili yapılan finansal analizlerde 14 ve 9 kişinin ayrı iki grup olarak iştirak halinde bulunduğu belirlendi. 14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş, 9 kişilik grubun toplam işlem hacminin ise 785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş olduğu belirlendi. Öte yandan 1 kişinin ise toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş olduğu tespit edildi. Toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL 40 kuruş işlem hacminin belirlendiği soruşturma kapsamımda şüphelilere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin "Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İHA

text-ad
Etiketler Yasa dışı bahis banka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu
Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var! Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!