İstanbul'da 3.6 milyar TL'lik operasyon: 15 kişi yakalandı!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, toplam 3 milyar 665 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bir internet sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL para gönderildiği de soruşturma kapsamında belirlendi. Konu ile ilgili yapılan finansal analizlerde 14 ve 9 kişinin ayrı iki grup olarak iştirak halinde bulunduğu belirlendi. 14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş, 9 kişilik grubun toplam işlem hacminin ise 785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş olduğu belirlendi. Öte yandan 1 kişinin ise toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş olduğu tespit edildi. Toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL 40 kuruş işlem hacminin belirlendiği soruşturma kapsamımda şüphelilere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin "Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İHA