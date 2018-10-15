İstanbul'da 4 metrekarelik yeşil alan

Sultangazi ilçesinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyayı deyim yerindeyse salladı.Üzerinde bir ağacın ve "Yeşil alan düzenlemesi Sultangazi Belediyezi tarafından yapılmıştır" yazılı tabelanın bulunduğu alanın sırrı ise daha sonra ortaya çıktı.



İstanbul’un Sultangazi ilçesinde çekilen bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaklaşık 4 metrekarelik ve üzerinde bir ağacın bulunduğu alana konulan “Yeşil alan yazısı” espri konusu oldu.

Üzerinde “Yeşil alan düzenlemesi Sultangazi Belediyezi tarafından yapılmıştır. Cahit Altunay Sultangazi Belediye Başkanı” yazılı tabelanın ‘sırrını’ ise Sultangazi Belediyesi yetkilileri Sözcü’ye açıkladı.

Alanın İsmet Paşa Mahallesi’ndeki bir bölgede olduğunu belirten yetkililer “Fotoğraf fotoşop değil doğru. Ancak işin aslı farklı. Bölgede yapımı devam eden 3 park vardı.

Oraya konulmak için getirilmiş ve birkaç gün söz konusu alanda kalmış bir tabela. Daha sonra asıl yerine monte edildi” dediler.

Söz konusu tabelanın ise daha sonra asıl konulması gereken yere kaldırıldığı belirtildi.