İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da yaşanacak su kesintisi duyurularını paylaştı. İSKİ yaşanacak su kesintilerine karşın vatandaşları uyardı.

İSKİ 4 Nisan'da su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de su kesintileri yaşanacak. Buna göre; Suadiye, Bostancı Mahallelerinde kesinti olacak. Yaşanacak su kesintisinin saat 8.30'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.