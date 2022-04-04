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İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da yaşanacak su kesintisi duyurularını paylaştı. İSKİ yaşanacak su kesintilerine karşın vatandaşları uyardı.

İSKİ 4 Nisan'da su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de su kesintileri yaşanacak. Buna göre; Suadiye, Bostancı Mahallelerinde kesinti olacak. Yaşanacak su kesintisinin saat 8.30'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.

Etiketler iski su kesintisi istanbul kesinti
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