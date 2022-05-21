''İstanbul'da 500 bin mülteci var'' diyen AK Partili Tevfik Göksu'ya yalanlama

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun ''İstanbul'da 500 bin mülteci var'' sözlerini İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan yalanladı. Özkan, BELBİM kayıtlarına göre 1,6 milyon yabancı uyruklu İstanbul kart aldığını ve bunların %42'sinin Suriyeli olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi BaşkanıTevfik Göksu, önceki gün katıldığı bir canlı yayına katıldı.

"İSTANBUL'DA 500 BİN MÜLTECİ VAR"

Burada sığınmacılarla ilgili de konuşan Göksu, "İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var. Mülteci eleştirilerini de insani bulmuyorum. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylediği gibi zorla dışarı atmak gibi bir nefret suçunu içerecek ve gayri insanı bir olayın içerisinde asla olamayız." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ ÖZKAN: 1.6 MİLYON İNSANDA İSTANBULKART VAR

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise Göksu'nun bu açıklamalarına verilerle yanıt verdi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özkan, İstanbulkart sahibi 1,6 milyon yabancı olduğunu bunların yüzde 42'sinin Suriyeli olduğu bilgisini paylaştı.

"SADECE DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın açıklaması şu şekilde: "YANLIŞ: Tevfik Göksu: İstanbul'da 500.000 sığınmacı - göçmen var. DOĞRU: BELBİM kayıtlarına göre 1,6 milyon yabancı uyruklu İstanbul kart almış ve %42'si Suriyeli! Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz."

Özkan'ın açıklamalarına göre İstanbul'da sadece 672 bin Suriyelinin İstanbulkartı bulunuyor.