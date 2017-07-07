İstanbul'da 6 ilçede operasyon: 29 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 22'si yabancı uyruklu 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte terör örgütü DEAŞ saflarında çatışmaya katıldıkları ve yeniden Suriye'ye gitme hazırlığı yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt ile Ümraniye'de belirlenen 20 adrese düzenlenen baskınlarda, 22'si yabancı uyruklu ve 7'si Türk olmak üzere 29 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.