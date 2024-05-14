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İstanbul'da 6 taksi trafikten men edildi

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İstanbul Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde, araç içi kamerası olmayan 6 taksiye 38 bin 634 TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım denetim ekipleri Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak ticari taksilerde bulunması gereken araç içi kameralar kontrol edildi.

Taksi sürücülerine ceza yağdı

Yapılan denetimlerde 5 ticari taksi, araç içi kamerası bulunmamasından dolayı bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücülere ise kişi başı 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 38 bin 634 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde, araç içi kamerası olmayan 6 taksiye 38 bin 634 TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

İHA

Etiketler istanbul taksim meydanı taksi denetim araç içi kamera
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