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İstanbul'da 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, son bir haftada 7 bin 687 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 7 bin 687 Düzensiz Göçmen, sınırdışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 442 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmiştir. Halihazırda geri gönderme merkezlerinde bulunan ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. İşlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

İHA

Etiketler istanbul valiliği düzensiz göçmen
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