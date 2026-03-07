İstanbul'da 8 Mart alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, yarın (8 Mart Pazar) düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle Taksim ve Beyoğlu bölgesinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Kısıtlamalar yarın saat 14.00’ten itibaren yürürlüğe girecek.

İstiklal Caddesi’ne girişler kapatılıyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi’ne akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek ve Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, alternatif güzergahların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği belirtildi.

DHA