İstanbul'da 90 milyon liralık icralık araç vurgunu!

İstanbul'da icradan satılan araçları piyasa değerinin altında almak vaadiyle 90 milyon liralık vurgun yapan 24 kişi yakalandı. Şüphelilerin Tokat'ta hayvan çiftliği kurdukları tespit edildi.

İstanbul'da savcılığa başvuran bazı kişiler, tanıdıkları aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen şüphelilerin, güven kazandıktan sonra vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan icra yoluyla satışa çıkarılan araçları piyasa değerinin yüzde 50 altında satın almak vaadiyle para topladıklarını, bu kişilere bir süre sonra ulaşamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladıklarını belirledi.

Yapılan çalışmanın ardından 25 Haziran'da İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de 23 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

DOLANDIRDIKLARI PARAYLA ÇİFTLİK KURMUŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, 29 vatandaştan topladığı yaklaşık 90 milyon lira ile Tokat'ta hayvan çiftliği kurdukları tespit edildi.

Tokat'taki çiftlikte bulunan 275 büyükbaş hayvan ve 473 küçükbaş hayvana el konuldu.

Diğer adreslerde yapılan aramada ise 107 bin 400 lira, 70 bin lira değerinde çek ve senet, 2 araç, 32 cep telefonu, 2 tabanca, 7 bilgisayara da el konuldu.

Şüphelilerin, mağdur vatandaşları icra yoluyla sözde satın aldıkları araçların 21 günlük bir gümrük bekleme işi olduğu bahanesiyle oyaladıkları, bir süre sonra da telefonlarını kapattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AA