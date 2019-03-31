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BİNALİ YILDIRIM: % 48,71 / EKREM İMAMOĞLU: % 48,65
İstanbul'da açılan sandık oranı %98; oy farkı 0,06 puan
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  3. 31 Mart 2019 23:00

İstanbul'da açılan sandık oranı %98; oy farkı 0,06 puan

#Seçim2019 İstanbul'da yerel seçimler AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir yarışa sahne oluyor. Saat 23:30 itibariye açılan sandık oranı %95'i aştı, oy farkı 0,06 puan...

İstanbul'da açılan sandık oranı %98; oy farkı 0,06 puan
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Yerel seçimlerin en kritik illerinden olan İstanbul'da seçim yarışı sürüyor. Açılan sandık oranı yüzde 97'ye ulaşırken, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki puan farkı 0,06'ya kadar düştü.

Yerel seçimler sonrasında İstanbul'da sandıkların yüzde 98'i açılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım yüzde 48.71 ile önde.  

Ancak, Yıldırım'ın rakibi Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48.65 oranıyla Yıldırım'la farkı 0,06'ya indirdi.

Kesin olmayan bu verilere göre Yıldırım seçimin önde gideni olsa da, henüz açılması beklenen yüzde 2'lik sandık oranı sonuçları etkileyebilecek nitelikte.
 
NOT: BU SAYFADAKİ SONUÇLAR HER DAKİKA GÜNCELLENMEKTEDİR

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti Binali Yıldırım : % 48,71

CHP Ekrem İmamoğlu : % 48,65

Seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI - TIKLAYINIZ

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