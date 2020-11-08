İstanbul'da AK Parti'ye kıdem tazminatı protestosu

HKP üyeleri Kıdem Tazminatlarının gasp edilmesine karşı Kadıköy İskele Meydanı’nda pandemi koşullarının dikkate alındığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi. Eylemde, “Kıdem Tazminatı Hakkımız Gasp Edilemez! İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!” yazılı pankart ve “25 Yaş Altı ve 50 Yaş Üstü İşçilerin İş Güvencesinin Ortadan Kaldırılmasına Hayır!” yazılı döviz açıldı.

“FELAKETİN SORUMLUSU DEPREM DEĞİL…”

Basın açıklamasını HKP Sancaktepe İşçe Yöneticisi Deniz Bin gerçekleştirdi. Bin, sözlerine 30 Ekim’de merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını kaybeden vatandaşları anarak başladı ve yaralılara acil şifalar diledi. Bin, “Halkımızı Ortaçağcı AKP’giller iktidarının ve insan hayatını kar hırsına kurban eden Parababaları düzeninin bir doğa olayı olan depremi ölümcül hale getirdi” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİNİ BİLE FIRSATA ÇEVİRİYORLAR”

Deniz Bin, AK Parti iktidarının “kıdem tazminatını güvence altına alma” yalanıyla halkı aldatarak İşçi Sınıfının uzun mücadelelerle kazandığı Kıdem Tazminatı hakkını gasp etmeye çalıştığını belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini bile fırsata çeviriyorlar. İşçilerin işlerini kaybettiği, toplu iş sözleşmesi, grev haklarının elinden alındığı, yüz binlerce işçinin işten atıldığı pandeminin faturasını İşçi Sınıfımıza kesildiği bu dönemde AKP iktidarı ve Parababaları işçilerin 84 yıllık kıdem tazminatına saldırıyorlar. İktidarın geçtiğimiz günlerde hazırladığı Torba Yasa şu an Meclis’te görüşülüyor. Birçoğu kabul edilen bu torba yasanın maddelerine göre, parababalarına yeni destek ve teşvikler veriliyor. İşçilere yönelik ise yeni hak gaspları, esnek çalışma düzeni dayatılıyor. Bu hak gasplarından en önemlisi ise, Kıdem Tazminatı’nın parça parça gaspı ve emeklilik hakkının da gasp ediliyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Bin, İşçi Sınıfının birlik olduğu takdirde bu saldırıları boşa çıkartacak güce sahip olduğunu vurgulayarak, "AKP iktidarının ve Parababalarının saldırıları" karşısında HKP’de örgütlü mücadele çağrısında bulundu.

Basın açıklaması sırasında, “AKP Torbanı Al Başına Çal”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez”,“AKP İşsizlik Pahalılık Zam Zulüm Demektir”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son” sloganları atıldı.