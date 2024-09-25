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İstanbul'da akıl almaz kaza: Araba ile merdivende asılı kaldı

İstanbul'da akıl almaz kaza: Araba ile merdivende asılı kaldı
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İstanbul Avcılar'da iki bina arasındaki boşluğu yol zanneden sürücü, direksiyonu o tarafa doğru yöneltince otomobili merdivenlerde asılı kaldı.

İstanbul Avcılar’da akıl almaz bir kaza yaşandı. Kazada, merdivenleri yol zanneden sürücü, merdivenlerde asılı kaldı.

İstanbul'da akıl almaz kaza: Araba ile merdivende asılı kaldı - Resim : 1

MERDİVENLERDE ASILI KALDI!

Kaza, Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda ilerleyen sürücü çıkmaz yolda olduğunu fark edince, manevra yaparak dönüş yapmaya çalıştı. İki bina arasındaki boşluğu yol zanneden sürücü, direksiyonu kırınca otomobil merdivenlerde asılı kaldı. Otomobili son anda durdurarak merdivenlerden kaymasını önlemeye çalışan sürücü, araçta mahsur kaldı.

İstanbul'da akıl almaz kaza: Araba ile merdivende asılı kaldı - Resim : 2

Otomobilin merdivenlerde asılı kaldığını görenler, aracı kurtarmaya çalıştı; ancak sonuç alınamadı. Sürücü aracın kaymaması için frene basarak, çevredekilerin de yönlendirmesiyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Merdivenlerde askılı kalan otomobilin kurtarılamayacağı anlaşılınca, olay yerine çekici çağırıldı. Halat yardımıyla yukarı çekilen otomobil ve içindeki sürücü kurtarıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

DHA

Etiketler istanbul avcılar Merdivende asılı kalan araç
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