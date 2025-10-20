İstanbul'da akşam çilesi: Trafik haritası kıpkırmızı oldu
İstanbul'da akşam saatinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.30 itibariyle yoğunluk yüzde 78'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu’nun Göztepe mevkiinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
DHA
