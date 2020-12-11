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  3. 11 Aralık 2020 19:30

İstanbul'da alarm! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 22,15 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64 Darlık'ta yüzde 51,39 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 185,82 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kentte, günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Ayrıca, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan kaynaklar Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk 11 ayında  477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.

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