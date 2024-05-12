İstanbul'da anne olmanın maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı, ‘İstanbul’da Anne Olmak’ başlıklı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırmada, annelerin temel gündeminin ‘ekonomi’ olduğu belirtildi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Anneler Günü’nde ‘İstanbul’da Anne Olmak’ başlıklı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, İstanbul’daki annelerin temel gündeminin ‘ekonomi’ olduğunu belirtti.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için yeni yatırımlar, yeni atılımlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gökce’nin paylaşımında yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

“Yılın ilk 3 ayında İstanbullu annelerin ev içi gündemi %52,2 ile ekonomik sorunlar ve %17,8 ile 31 Mart yerel seçimleri oldu.

Ekonomik sıkıntılar altında, İstanbullu annelerin yalnızca %39’u eğer isterse iki günde bir etli yemek yiyebileceğini, %33,6’sı yeni kıyafet alabileceğini, %30,7’si yılda bir haftalık tatil yapabileceğini düşünüyor.

İstanbullu annelerin %33,1’i çalışıyor, %66,9’u ise çalışmıyor. Çalışmayan annelerin %65,2’sinin çalışmama sebebi ev işleri ve bakım emeğiyken, diğer sebepler arasında iş bulamama (%5,6) ve aile izni olmaması (%1) bulunuyor.

İstanbul’da annelerin hayatını kolaylaştırmak ve annelere destek olmak için istanbulbld çok önemli adımlar attı:

İBB’nin “Yenidoğan Destek Paketi”nden 28.788 anne, “Yuvamız İstanbul Hizmeti”nden 10.000’den fazla anne ve “İstanbul Bebek Projesi”nden 5.713 anne faydalandı.

Toplam 69.607 Anne-Bebek Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Anne Kart uygulamasıyla 0-4 yaş çocuk anneleri, İstanbul’da ücretsiz toplu taşıma hakkı kazandı. Anne Kart uygulamasından yararlananların sayısı 650 bini aştı.

Günümüz ulaşım fiyatları üzerinden hesaplandığında geçtiğimiz 4 yılda Anne Kart sayesinde 3 Milyar 484 Milyon TL annelerimizin cebinde kaldı.

Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için yeni yatırımlar, yeni atılımlarla çalışmaya devam edeceğiz.”